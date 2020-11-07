ميسي يقلب الطاولة على المنافس.. برشلونة يمطر شباك ريال بيتيس بخماسية في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة الإسبانى، فوزا مثيرا على ضيفه ريال بيتيس، بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وتقدم برشلونة بهدف عن طريق النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 22، قبل أن يحصل النادي الكتالوني على ركلة جزاء بعد تدخل قوي على أنسو فاتي، انبرى لها أنطوان جريزمان فقط ليهدرها ويضيع على فريقه فرصة الهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة، نجح سيرجيو كاناليس في قيادة هجمة خطيرة لفريقه ريال بيتيس مررها إلى تيو على الرواق الأيسر الذي أرسل عرضية ارتطمت بقدم مدافع برشلونة وذهبت إلى أنتونيو سانابريا الذي وضعها في الشباك معلنًا هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أقحم المدير الفني الهولندي رونالد كومان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي جلس على مقاعد البدلاء في الشوط الأول، وسريعًا قلب ميسي اللقاء رأسًا على عقب لصالح فريقه، إذ ساهم في تسجيل جريزمان للهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 49 بعد تفويته الكرة بشكل رائع خادعًا الجميع لتصل الكرة إلى الفرنسي أمام مرمى خال ليسكنها الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 62، سجل ميسي نفسه الهدف الثالث للكتلان؛ بعد ركلة جزاء بسبب لمسة يد على عيسى ميندي، الذي غادر الملعب مطرودًا بالبطاقة الحمراء.

وعاد ميسي مجددًا لتسجيل الهدف الرابع لفريقه وأول هدف له من اللعب المفتوح هذا الموسم في الدقيقة 82، فيما كاد يسجل الهاتريك بعدها بثوان إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ونجح الشاب بيدري في رفع النتيجة إلى خماسية بعد تسجيله هدف في الدقيقة 90 بعد عرضية من على الرواق الأيمن من سيرجي روبيرتو، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة من 7 مباريات محتلًا المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 12 في المركز السابع.