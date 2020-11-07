سيدات سموحة يفوزن على مدينة نصر في دوري عمومي السيدات

ويعد هذا الفوز هو الرابع للفريق على التوالى، وخسر الفريق أول مبارياته أمام الطيران، قبل أن يفوز على الزمالك ثم سبورتنج ثم المعادى وأخيرا مدينة نصر، وبهذه النتيجة يحل سموحه ثانيا فى جدول ترتيب الفرق المتنافسه .
يمثل فريق سموحه اللاعبات:
إنجى حسين، شهد حسام، جنا خالد، ياسمين وليد، منة عصام، أيتن حسين، أمينة مجدى، شادن أحمد، ملك طارق، نور عصام، غصون أحمد، مريم مصطفى، ترنيم محمد، أمال إبراهيم، نورهان محمد، ميار عادل.
يتكون الجهاز الفنى للفريق من:
الكابتن محمد عبد السلام مديرا فنيا، الكابتن، محمدأحمد مدرب، الكابتن ريهام عبد الفتاح إدارى، الكابتن شيماء على علاج طبيعى.
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