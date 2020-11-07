فريق يد المنيا يفوز على بني سويف في لقاء قوي ويواصل صدارة المجموعة

نجح فريق كرة اليد بنادي المنيا في تحقيق فوز هام وصعب على نظيره بني سويف، ضمن رابع جولات الدوري الممتاز هذا الموسم، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة استاد المنيا مساء اليوم.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنيا بنتيجة 10 / 7 ، ليدخل بعدها فريق بني سويف ويضغط بالشوط الثاني ويتعادل ويتقدم، ثم يتقدم لاعبو المنيا مرة ثانية إلى أن انتهى اللقاء بفوز المنيا بنتيجة 18 / 17 .

بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا رصيده إلى11 نقطة في صدارة المجموعة.

كما تعادل فريقا المرتبط للمنيا وبني سويف في المباراة التي سبقت الفريق الأول لكل منهما بنتيجة 20/20 .

من جانب آخر حرص المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباراة لدعم ومؤازرة اللاعبين.

و يقود الجهاز الفني لفريق يد المنيا كل من: هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد إكرام مدربا عام، وائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، ومدربا فريق المرتبط : هاني حسانين ومكاوي سيد، محمد ناصر أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي الفريق، تحت إشراف ا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة