فريق يد المنيا يفوز على بني سويف في لقاء قوي ويواصل صدارة المجموعة

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنيا بنتيجة 10 / 7 ، ليدخل بعدها فريق بني سويف ويضغط بالشوط الثاني ويتعادل ويتقدم، ثم يتقدم لاعبو المنيا مرة ثانية إلى أن انتهى اللقاء بفوز المنيا بنتيجة 18 / 17 .
بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا رصيده إلى11 نقطة في صدارة المجموعة.
كما تعادل فريقا المرتبط للمنيا وبني سويف في المباراة التي سبقت الفريق الأول لكل منهما بنتيجة 20/20 .
من جانب آخر حرص المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباراة لدعم ومؤازرة اللاعبين.
و يقود الجهاز الفني لفريق يد المنيا كل من: هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد إكرام مدربا عام، وائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، ومدربا فريق المرتبط : هاني حسانين ومكاوي سيد، محمد ناصر أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي الفريق، تحت إشراف ا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة
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