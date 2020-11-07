بايرن ميونخ ضد دورتموند.. VAR يحرم ليفاندوفيسكي من هدف التقدم

وتقدم بالفريق البافراي لكن حكم المباراة ألغي الهدف لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل.
ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير من أجل الاحتفاظ بصدارة البوندسليجا.
ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الألماني هذا الموسم بـ 24 هدفا، بينما يعد دفاع بوروسيا دروتموند هو الأفضل في البوندسليجا، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط خلال 6 مباريات.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عم بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
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