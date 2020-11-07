نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة من أخبار الزمالك على مدار اليوم، والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

كشف محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والأخبار المتداولة بشأن اقتراب رحيله إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كشف مصدر مقرب من محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وجه أيمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة دعم لـ محمود جنش حارس مرمى الفريق بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. شهد مران المنتخب الوطني اليوم السبت، مشاركة سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد في التدريبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك| محمد عبد السلام يوضح موقفه من الرحيل.. ومشاركة سداسي النادي في مران المنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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