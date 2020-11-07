خلال جولته بـ The Club.. وزير الشباب: نسعى إلى تطوير البنية الإنشائية الرياضية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نادي النادي "The Club” بمدينة 6 أكتوبر، حيث شملت الجولة تفقد ملاعب الاسكواش، النادي الصحي، صالة الجمباز ، حمام السباحة، ملاعب التنس، ملاعب كرم القدم، وكرة السلة، مبنى خدمة العملاء الجديد، ومنطقة المطاعم الجديدة.
وخلال جولته اكد الدكتور اشرف صبحي على ان الوزارة تهتم بالتوسع في تطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية، لافتا إلى أن نادي النادي نموذج للأندية الجديدة التى ستكون إضافة للمنشآت الرياضية بمصر وذو طابع إقتصادي يناسب جميع فئات المجتمع.
وأضاف وزير الرياضة، ان الدولة تسعى لتوفير بيئة رياضية تناسب جميع المواطنين المصريين، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين، موضحا ان الاهتمام بالمنشآت الرياضية سوف تساعد في تحقيق هذه الرؤية التى تهتم ايضا بتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية وصناعة الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.
وعلى هامش جولته عقد الوزير اجتماعا مع مجلس أمناء نادي النادي برئاسة اللواء فوزي عطية، والمهندس احمد عامر ممثل شركة UFC المسئولة عن إدارة النادي، ناقش خلال الاجتماع أهم المتطلبات الخاصة بالمنشآت التي ستفتتح قريبا، وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تعوق سير العمل داخل النادي.
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