محمود كهربا يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده.. شاهد

حرص محمود عبد المنعم كهربا،لاعب النادي الاهلي، على تهنئة النجم أحمد فهمي، بعيد ميلاده،حيث شارك جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه على "انستجرام".

وعلق "محمود كهربا"، على الصورة التي نشرها قائلًا: " عيد ميلاد سعيد ????????"

يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل "رجالة البيت"، والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.

وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يحظ العمل على إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة أبو قير في دور الــ 8 لكأس مصر، وكذلك نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وتعد مواجهة أبناء الرداء الأبيض الحدث الأهم والتي تسيطر علي فريق الكرة في القلعة الحمراء؛ نظرًا لأهميتها القصوي علي جميع المستويات، حيث إن الفائز بها سيتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ويتأهل لكأس العالم للأندية، وكذلك يواجه نهضة بركان في السوبر الأفريقي، بجانب الفوز في القمة الخاصة بين القطبين.