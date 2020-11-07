بايرن ميونخ ضد دورتموند .. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول وتفوق بافاري

سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من لقاء بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند في المباراة التي تقام حاليا على ملعب سيجنال "ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.

أحرز ماركوس رويس الهدف الأول لصالح بروسيا دورتموند، قبل ان يعادل ديفيد ألابا النتيجة للفريق البافاري في اللحظات الاخيرة من الشوط الأول.