بايرن ميونخ ضد دورتموند .. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول وتفوق بافاري

سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من لقاء بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند في المباراة التي تقام حاليا على ملعب سيجنال "ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.
أحرز ماركوس رويس الهدف الأول لصالح بروسيا دورتموند، قبل ان يعادل ديفيد ألابا النتيجة للفريق البافاري في اللحظات الاخيرة من الشوط الأول.
وتقدم الفريق البافاري لكن حكم المباراة ألغي الهدف لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل فى الدقيقة 43.
ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير من أجل الاحتفاظ بصدارة البوندسليجا.
ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الألماني هذا الموسم بـ 24 هدفا، بينما يعد دفاع بوروسيا دروتموند هو الأفضل في البوندسليجا، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط خلال 6 مباريات.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عم بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
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