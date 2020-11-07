ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة شارلستون الدولية للتنس في إنجاز كبير

وتغلبت ميار المصنفة رقم 164 عالميا على اليابانية ميزاكي دوا المصنفة رقم 86 عالميا في مباراة نصف النهائي مساء اليوم السبت بمجموعتين لمجموعة في مباراة ماراثونية استمرت لساعتين ونصف، لتتأهل للنهائي.
وخسرت ميار المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن تفوز بالمجموعة الثانية 6-3، وتتقدم في المجموعة الثالثة 4-3 قبل أن تنسحب اللاعبة اليابانية للإصابة.
وتلعب ميار في النهائي مع البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة رقم 130 عالميا.
تلعب ميار شريف بطلة مصر في التنس الأرضي والملقبة بفتاة مصر الذهبية أمام اليابانية ميزاكي دوا في نصف نهائي بطولة تشارلسون الدولية للتنس.
يذكر أن ميار شريف نجحت في التأهل لنصف النهائي بعدما تغلبت على الرومانية جابريلا تابالا المصنفة رقم 217 عالميا في دور الـ8.
ونجحت ميار في تحقيق 7 انتصارات على التوالي ببطولة تشارلسون الدولية لتتأهل لنصف النهائي، وتحصد 50 نقطة في الترتيب العالمي لتقترت من احتلال المركز 150 عالميا للاعبات المحترفات.
يذكر أن ميار شريف نجحت أيضا في التأهل للدور النهائي بمنافسات الزوجي برفقة زميلتها الأسترالية أسترا شارما.
وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى البطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.
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