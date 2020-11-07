منتخب توجو يصل مصر 12 نوفمبر لمواجهة الفراعنة الكبار فى تصفيات أمم إفريقيا

وكشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى أسباب استدعاء العديد من اللاعبين فى الأندية بالدورى الممتاز فى المعسكر التدريبي استعدادا لملاقاة منتخب توجو.

ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام البدرى نظيره منتخب توجو خلال يومي 14 و17 نوفمبر الجاري فى القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال البدرى خلال المؤتمر الصحفي إن جهاز المنتخب حريص على تجهيز البديل من عناصر الدورى المحلي حال تعرض أي لاعب للإصابة، مشيرا إلى أن الظروف التى يمر بها المنتخب لم يشهدها تاريخ الكرة فى مصر.

وشدد مدرب الفراعنة الكبار على أنه الجهاز الفنى قرر ضم مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك إلى المعسكر التدريبي قبل ظهوره بشكل لافت فى مباراة الإياب أمام الرجاء واحرازه هدفين فى مرمى الفريق المغربي.

ولفت حسام البدرى إلى أن قدرات مصطفى محمد مهاجم الزمالك عالية جدا ولكن هدف الجهاز الفني هو رفع قدراته، قائلا: "أعتقد أن تصريحات رفعت من مستواه بشكل كبير".

وأشار حسام البدرى إلى أن ضغط المباريات فى الكرة المصرية كان كبيرا للغاية فى الفترة الماضية، مشددا على أنه يراهن على رغبة اللاعبين فى التغلب على الإجهاد وأن الفوز فى مواجهتى توجو هو سبيل الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، متمنيا أن يعود لاعبو الأهلى والزمالك لأنديتهم دون حدوث أى إصابات.

وأكد البدري أنه سيتم الإعلان عن قائمة الزمالك غدا الجمعة، موجها التحية للاعبي الزمالك خاصة بعد مشاركة أكثر لاعب وهو مصاب فى لقاء الرجاء المغربي أمس الخميس والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وبلوغ نهائي دوري الأبطال.

وأضاف حسام البدرى أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر مشيدًا بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك، مشيرا إلى أن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا إلى فريق بيراميدز فني، منوها إلى احتمالية انضمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى إلى صفوف منتخب مصر فى الفترة المقبلة من أجل تعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.