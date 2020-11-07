المنيا تضم صانع ألعاب بني سويف بالقسم الثاني

نجح مسئولي مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، في إتمام التعاقد مع محمود عاطف "ميسي "صانع ألعاب نادي بنى سويف ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

ووقع محمود عاطف "ميسي "علي عقود إنضمامه لصفوف فريق المنيا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور شديد قناوى المدير الفنى للفريق وإدارى الفريق .

وسبق لمحمود عاطف "ميسي" اللعب لصفوف فريق منتخب السويس، والمنيا وبني سويف،قبل أن يعود مؤخرا إلي صفوف نادي المنيا لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

يذكر أن قد ضمت قائمة اللاعبين المستمرين بفريق المنيا منذ الموسم الماضي وحتى الآن كل من: محمد حسانين - عبد الكافي رجب (حراس مرمى)

محمود المنشاوي - برسوم محروس - محمد آدم - ايمن ناصر "تجديد" - محمد شديد " تجديد " - مصطفى شوبكشي - محمد محسن - كامل احمد - بدوي عاشور - احمد عصام - محمد سماره - عمرو عثمان "تجديد"- حسام حسن - محمد صادق - احمد اشرف.

وضمت قائمة الراحلين كل من: محمد ثروت - عمرو خالد - عباس مصطفى - علي دياب - وائل علي - سايكو - داوودا - احمد رجب ،... بينما انتهت عقود لاعبين اثنين وفضلوا الرحيل وهما: أحمد رضا وأحمد كاستيلا.