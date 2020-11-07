ضمت القائمة رباعي حراس المرمى: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير . واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -أحمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد. وينضم للمعسكر الثنائي اسامة جلال ومحمد عبد المنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بإحدى المباراتين كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد إعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتي توجو. ويخضع المنتخب لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس " كورونا "، على أن يؤدي تدريبه الأول في السابعة من مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي استعدادا لمباراتي كوريا والبرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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