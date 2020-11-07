برشلونة يعلن إصابة فاتي بتمزق في الغضروف بعد نهاية مباراة بيتيس

أعلن نادي برشلونة، عن إصابة أنسو فاتي خلال مباراة ريال بيتيس، والتي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى، وسيتم تحديد العلاج الخاص به في الأيام المقبلة".