برشلونة يعلن إصابة فاتي بتمزق في الغضروف بعد نهاية مباراة بيتيس

أعلن نادي برشلونة، عن إصابة أنسو فاتي خلال مباراة ريال بيتيس، والتي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وقال برشلونة في بيان رسمي: "أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى، وسيتم تحديد العلاج الخاص به في الأيام المقبلة".
وغادر أنسو فاتي مباراة برشلونة وريال بيتيس، في الفترة بين الشوطين، إثر معاناته من إصابة تبدو خطيرة ومقلقة، بعدما تدخل عليه عيسى ماندي داخل مربع العمليات.
وحقق فريق برشلونة الإسبانى، فوزا مثيرا على ضيفه ريال بيتيس، بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".
ورفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة من 7 مباريات محتلًا المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 12 في المركز السابع.
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