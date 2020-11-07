وعقدت سحر عبد الحق جلسة مع اللاعبات أكدت خلالها على ضرورة الإلتزام بتعليمات الجهاز الفني ورسم صورة جيدة عن الكرة النسائية في ظل اهتمام الدولة بالرياضة النسائية وخاصة كرة القدم. وطالبت بضرورة التركيز على النواحي الفنية والبدنية لرفع المستوى مشددة على الالتزام السلوكي، مشيرة إلى سيتم تقييم دائم للاعبات. واختتمت حديثها بضرورة العمل بروح الفريق والجماعة وأن منتخب مصر شرف لأي لاعبة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق معسكر منتخبي الكرة النسائية.. وسحر عبد الحق تطالب اللاعبات بالالتزام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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