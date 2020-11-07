أخبار النادي الأهلي| حقيقة استمرار أحمد فتحي.. وانتظام ربيعة في المران.. وطلب جديد من اتحاد الكرة

كشف أحمد فتحي نجم الكرة المصرية حقيقة استمراره مع الأهلي، وموقفه من الانتقال إلى بيراميدز بعد انتهاء الموسم.
أنتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.
كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن اعتزام إدارة النادي مطالبة اتحاد الكرة في ساعات المقبلة، بمد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.
شهدت الأيام القليلة الماضية تحولا كبيرا بشأن مستقبل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، بعدما كان قريبا من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
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