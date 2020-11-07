تشيلسي يصفع شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسى الإنجليزى فوزا كبيرا على ضيفه شيفيلد يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

و انتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بنتيجة 2-1، أحرز الفريق الضيف هدف التقدم عن طريق ديفيد ماكجولدريك بالدقيقة التاسعة من بداية اللقاء، ثم سجل البلوز هدفين متتاليين عن طريق تامى أبراهام وبن تشيلويل فى الدقيقتين 23 و34 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، واصل تشيلسي تفوقه بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق الثنائى تياجو سيلفا وتيمو فيرنر في الدقيقتين 77 و80 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلي 15 نقطة احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما تواجد سيفيلد يونايتد في المرز العشرين والأخير برصيد نقطة وحيدة.