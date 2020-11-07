تشيلسي يصفع شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

و انتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بنتيجة 2-1، أحرز الفريق الضيف هدف التقدم عن طريق ديفيد ماكجولدريك بالدقيقة التاسعة من بداية اللقاء، ثم سجل البلوز هدفين متتاليين عن طريق تامى أبراهام وبن تشيلويل فى الدقيقتين 23 و34 من زمن المباراة.
وفى الشوط الثانى، واصل تشيلسي تفوقه بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق الثنائى تياجو سيلفا وتيمو فيرنر في الدقيقتين 77 و80 من عمر اللقاء.
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