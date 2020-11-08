اتحاد الكرة: كاف صاحب قرار تغيير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن "الجبلاية" لم تخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تغيير ملعب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1": "حصلنا على الموافقات بشأن إقامة مباراة الأهلي والزمالك في ملعب برج العرب".

وأضاف: "قرار نقل الملعب يتعلق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط، وهم أصحاب القرار".

وشهدت الأيام القليلة الماضية أنباء عن تغيير ملعب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بسبب الظروف المناخية التي تشهدها مدينة الإسكندرية.

وكشف العطار خلال تصريحاته، أنه يوجد حديث الآن من أجل دخول الجماهير للمباراة النهائية، لكن لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن.

وأنهى :"المباراة حتى الآن بدون جماهير بقرار من كاف بسبب الظروف الصحية جراء فيروس كورونا".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام غريمه الزمالك في 27 من الشهر الجاري على ملعب "برج العرب" في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي للموقعة النهائية بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل تفوق الزمالك على بطل الدوري المغربي الرجاء بالفوز بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.