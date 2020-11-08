ناصر ماهر: سموحة كان يطمح في المربع الذهبي

اكد ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي ان سموحة كان يطمح في انهاء الموسم بالمربع الذهبي. وقال ماهر لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة دوت الخليج: "سموحة كان يطمح في الحصول على المركز الخامس للمشاركة في البطولة العربية" واردف: فرج عامر يتعامل معي بشكل مختلف ويثق في بدرجة كبيرة. وأضاف: تدربت على يد مدربين كبار مثل حسام حسن وحماده صدقي وأحمد سامي وكنت أسعى للظهور بشكل أفضل هذا الموسم مع سموحة. وافصح: حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين. واتم: بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شيء. وأعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى صفوف الأهلي في الموسم الجديد بشكل رسمي.

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