ناصر ماهر: بيراميدز تواصل معي

أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي أنه سعيد بعودته للأهلي، مضيفا أنه سعى لاثبات نفسه وكان لديه تصميم على العودة للفريق من جديد منذ بداية الموسم.
وأشار ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إلى أنه كان يعلم أنه سيعود مرة أخرى لكن لم يتوقع العودة الآن.
وأضاف أن بيراميدز تواصل معه بشكل شخصي لكنه كان يرغب بالاستمرارية والمشاركة بشكل أكثر لذلك فضل عرض سموحة.
وأضاف انه يعلم أن بيراميدز مازال يريد ضمه، قائلا: "بالنسبة لي نادي محترم لكن الأهلي هو بيتي وعيشت فيه أكثر من عائلتي".
وأتم أن الأهلي أكبر ناد في إفريقيا والأولوية دائما له.
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