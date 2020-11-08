سموحة: نفاوض أحمد ياسر ريان لتعويض رحيل صلاح محسن وناصر ماهر

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى صفوف الأهلي في الموسم الجديد بشكل رسمي. وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي أبلغ ناصر ماهر وصلاح محسن بالعودة في الموسم الجديد". وتابع: "الثنائي مميز وقدم مستوى متميزا مع سموحة وكنت أتمنى استمرارهم وأتمنى لهم التوفيق دائمًا". وقال عامر: "اتفقنا مع الأهلي على استمرار محمد عبد المنعم في الموسم الجديد". وأكمل: "محمد عبدالمنعم لاعب كبير وإضافة لنادي سموحة". وأشار عامر إلى أنهم يفاوضون الأهلي لضم أحمد ريان لتعويض رحيل صلاح محسن. واستطرد: "أحمد ياسر ريان مهاجم جيد وكبير وسيكون له مستقبل باهر".

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