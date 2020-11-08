حتحوت: كهربا يوقع على محضر اعتذار رسمي لـ فضل .. فيديو

وأفاد هاني حتحوت، بأن لجنة الانضباط متمسكة بمعاقبة اللاعب، حتى لا تتكرر مثل تلك الأفعال مجددا، وللمحافظة على هيبة مسئولي اتحاد الكرة.
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