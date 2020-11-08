حتحوت: كهربا يوقع على محضر اعتذار رسمي لـ فضل .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لجنة الانضباط متمسكة بمعاقبة محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الأهلي بسبب أزمته مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن اللاعب محمود كهربا، وقع على محضر رسمي بالاعتذار لمحمد فضل، لما بدر منه خلال احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي.

وأفاد هاني حتحوت، بأن لجنة الانضباط متمسكة بمعاقبة اللاعب، حتى لا تتكرر مثل تلك الأفعال مجددا، وللمحافظة على هيبة مسئولي اتحاد الكرة.