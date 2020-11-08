وأشار هاني حتحوت، إلى أن وزير الشباب والرياضة، وجه بضرورة توفير فرصة للاعب لدورات تدريبية تفيده في الفترة المقبلة، في الحصول على فرصة عمل في مجال التدريب الرياضي، وفيما يخص علاج والدة اللاعب التي تعاني من بعض الأمراض طلب وزير الرياضة، الملف الطبي الخاص بحالتها من اللاعب، لتقديم المساعدة من خلال مؤسسات الدولة المعنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استجابة سريعة لـ الماتش .. وزير الرياضة يلتقي اللاعب محمد صبحي لحل أزمته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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