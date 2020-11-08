ناصر ماهر: أرفض المقارنة بـ عبدالله السعيد.. فيديو

أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي أن عند عودته للأهلي في مرة الأولى كان هناك مقارنات مع عبدالله السعيد، ولكن كان الفارق كبيرا من ناحية الخبرات.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، إن عبدالله السعيد شخصيته محترفة وفاصل نفسه عن أي شيء خارج الكرة حتى وإن كان هناك جماهير تهتف ضده، هو أفضل لاعب في مصر.

وواصل: "تدربت على يد مدربين كبار مثل حسام حسن وحماده صدقي وأحمد سامي وكنت أسعى للظهور بشكل أفضل هذا الموسم مع سموحة". وأردف ناصر ماهر "حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين". واستطرد أن بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شيء.