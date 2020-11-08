سيف زاهر: مصطفى محمد تلقى عرضا بـ 4 ملايين دولار من ناد مصري .. فيديو

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن مصطفي محمد، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، تلقي عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية.
وقال سيف زاهر خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إن مصطفى محمد تلقى عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية يتجاوز الـ 4 ملايين دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتابع: مصطفى محمد تلقى أكثر من عرض خارجي بينهما عرضان بمقابل مادي كبير، مشيرا إلى أن أحد الأندية المصرية لديه الرغبة في الحصول على خدمات اللاعب.
واختتم: مصطفى محمد ينتظر القرار النهائي من مرتضى منصور، رئيس النادي الذي قرر في وقت سابق منحه اتخاذ القرار النهائي في مسألة العروض التي تلقاها عقب الانتهاء من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
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