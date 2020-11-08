ناصر ماهر: التقييم الحقيقي للاعب في القهاوي

أكد ناصر ماهر، لاعب الأهلي، أنه يسعد بردود فعل الجماهير في الشارع حول مستواه.
وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "سعيد بردود فعل الجماهير في الشارع وأنها مقتنعة بي ومازالت تتابعني رغم رحيلي عن الأهلي".
وأشار إلى التقييم الحقيقي للاعبين يكون من خلال الجماهير في الشوارع والقهاوي وليس السوشيال ميديا.
وأعرب ناصر ماهر، لاعب الأهلي، عن سعادته بالعودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء فترة اعارته مع فريق سموحة، مؤكدا أنه يعتبر نفسه من أبناء النادي لأنه بدأ معه منذ 2006 وحتى الآن.
وأضاف، أنه يعلم باهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد معه، لكن ستظل رغبته الأولى دائما هو الأهلي، لأنه أكبر فريق في أفريقيا.
وأردف ناصر ماهر "حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين".
وختم "بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شيء".
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