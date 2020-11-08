ناصر ماهر: كارتيرون صدر صورة سيئة لجماهير الأهلي عني

أكد ناصر ماهر، لاعب الأهلي المنتهية إعارته مع فريق سموحة، أن تجربته مع باتريس كارتيرون حين كان مدربا للفريق الأحمر لم تكن موفقة، لأنه لم يكن يشارك مع الفريق دائما.
وقال ماهر في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة دوت الخليج:" كارتيرون اعتاد على إخراجي من المباريات في الدقيقة 60 في كل لقاء، بدون سبب واضح".
وأضاف، أن هذا التصرف الذي كان يقوم به كارتيرون صدر صورة سيئة لجماهير الأهلي عنه، ليصل للبعض عدم قدرتي على إكمال المباريات رغم صغر سني.
وتابع: "سواء كنت أقدم مستوى جيد أو سيء مع الفريق، لكن حين تأتي الدقيقة 60 يقوم كارتيرون باستبدالي، ولم أكن أتحدث معه وقتها لانني شخص لا يميل لصنع المشاكل داخل الفريق".
وأوضح:" بعد رحيل كارتيرون عن تدريب الأهلي كرر محمد يوسف نفس الأمر، لكنني تحدثت معه وقتها وقولت له" كدا كتير" ، ليرد علي بـ" أتمرن بشكل جيد وسيكون لك مكان مع الفريق".
وأتم:" بعد واقعة خوضي لمباراة خماسية بدعوة من أحمد فتوح لاعب الزمالك، قام كارتيرون بمعاقبتي بعدم اللعب في مباراتين للفريق في دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية".
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