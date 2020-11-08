أشرف روقة: البقاء في الزمالك من أهم أولوياتي

وقال روقة في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة: "إعاراتي مع طلائع الجيش انتهت بآخر مباريات الفريق والتي كانت أمام الأهلي".وأضاف: "في بداية الموسم الزمالك أعارني إلى صفوف إنبي ولكن رحلت بسبب عدم مشاركتي مع حلمي طولان المدير الفني للفريق، وتوجهت بعد ذلك إلى الجيش".
وتابع: "متبقي في عقدي مع الزمالك موسمين وهناك عروض من أندية الدوري ولكن سوف أحسم ذلك في حالة عدم رغبة الأبيض في بقائي".
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