أشرف روقة: البقاء في الزمالك من أهم أولوياتي

أكد محمد أشرف روقة لاعب نادي الزمالك الذي كان معارًا لصفوف طلائع الجيش أن أولوياته هي البقاء في القلعة البيضاء، ولكنه ينتظر موقف إدارة النادي.

وقال روقة في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة: "إعاراتي مع طلائع الجيش انتهت بآخر مباريات الفريق والتي كانت أمام الأهلي".

وأضاف: "في بداية الموسم الزمالك أعارني إلى صفوف إنبي ولكن رحلت بسبب عدم مشاركتي مع حلمي طولان المدير الفني للفريق، وتوجهت بعد ذلك إلى الجيش".

وتابع: "متبقي في عقدي مع الزمالك موسمين وهناك عروض من أندية الدوري ولكن سوف أحسم ذلك في حالة عدم رغبة الأبيض في بقائي".