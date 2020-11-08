التونسي راضي الجعايدي يتغنى بمحمد صلاح.. ويشيد بأداء معلول وساسي في مصر

أكد التونسي راضي الجعايدي نجم المنتخب التونسي السابق، أن عمله كمدرب في أكاديمية ساوثهامتون الإنجليزي، أفاده كثيرًا على المستوى التدريبي.

وقال الجعايدي في تصريحات تلفزيونية: "تعاملت في ساوثهامتون مع مدربين كبار مثل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والهولندي رونالد كومان حين كان مدربًا للفريق".

وأضاف: "بدأت تلك التجربة عقب الاعتزال ووجدت أن خطوة التدريب في أوروبا كبيرة في هذا المجال، ولكن في حالة وجود تجربة في المنطقة العربية لا أمانع في خوضها".

وتحدث الجعايدي عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائلًا: "صلاح فخر لكل العرب والقارة الإفريقية، وسبب وصوله لهذا المستوى هو الانتقال للدوري الإيطالي عقب رحيله من تشيلسي، وذلك ساعده بشكل كبير في تطوره".

وفيما يخص المحترفين التوانسة في الدوري المصري، قائلًا: "أتابع علي معلول مع الأهلي، وفرجاني ساسي مع الزمالك، وكلاهما شرف للكرة التونسية ويقدمان مستوى أكثر من رائع في واحد من أقوي الدوريات العربية وهو الدوري المصري".