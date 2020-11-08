صفقة عامر عامر مع الدراويش تتجه للفشل بسبب مماطلة الإسماعيلي

عقد مسؤولي النادي الإسماعيلي، جلسة مع عامر عامر حارس مرمي الانتاج الحربي، من أجل الحصول على خدماته لتدعيم صفوف مركز حراسة المرمى بداية من الموسم الكروي المقبل.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الجلسة بين مسؤولي الإسماعيلي مع عامر عامر إستمرت أكثر من ٤ ساعات، ولكن دون أي توقيع رسمي، على أن يتم الإعلان عقب إنتهاء إتفاق إدارة الإسماعيلي مع إدارة الإنتاج على المقابل المادي.

وسادت حالة من الغضب بين جماهير الإسماعيلي، بسبب مماطلة إدارة النادي في الإعلان عن صفقة "سوبر"، بعد أن باتت على أعتاب النادي.

ورحب عامر باللعب للنادي الاسماعيلي، خاصة بعد إستقبال الجماهير له، ونشر عبر صفحته الشخصية "توتر" تجربة جديدة مع نادي كبير، مشيرًا بقلب أصفر، وعلى الفور أعلن الاسماعيلي أول أمس الاتفاق والتعاقد مع عامر عامر،

وخضع حارس مرمى الانتاج للكشف الطبي تحت إشراف الدكتور أكرم عبدالعزيز طبيب الاسماعيلي صباح أمس السبت، قبل أن تعلق إتمام الصفقة من جديد.