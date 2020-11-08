شوقي غريب: لعب محمد صلاح في المنتخب الأوليمبي مثل تواجد نيمار مع البرازيل

تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن اختياراته في قائمة الفراعنة من أجل خوض لقائي البرازيل وكوريا الجنوبية".

وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "هناك 5 لاعبين انضموا إلى المنتخب الأول وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد".

وتابع: " قمت بضم عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع فرقهم خلال الفترة الماضية بالاضافة إلي الذين شاركوا في كأس الأمم الأخيرة، وسنلاقي منتخبين سيشاركان في الأولمبياد وجميعها لاعبين كبار يلعبون في الدوري الأوروبي".

وعن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو: " ليفربول صاحب القرار فى مشاركة محمد صلاح مع مصر فى الأولمبياد".

وتابع: "محمد صلاح لاعب كبير واستدعاؤه للمنتخب الأولمبي مثل استعارة منتخب البرازيل بنيمار".