سموحة يعلن بقاء لاعب الأهلي في الموسم الجديد

أعلن فرج عامر رئيس سموحة، توصله لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي لتجديد إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر لموسم آخر.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية: "محمد عبد المنعم لاعب كبير وإضافة قوية لسموحة، وقدم أداءً جيدًا مع الفريق في الموسم الماضي".

وأضاف: "نسعى لضم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، لتعويض رحيل صلاح محسن الذي سيعود للفريق الأحمر في الموسم الجديد بجانب ناصر ماهر".

وأتم رئيس سموحة: "ناصر ماهر وصلاح محسن قدما مستويات متميزة مع سموحة، وكنت أتمنى استمرارهما في الموسم الجديد رفقة الفريق".