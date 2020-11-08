توخيل يكشف سبب كثرة الإصابات في باريس سان جيرمان

كشف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان سبب كثرة الإصابات بين صفوف فريقه بعد الفوز على رين (3-0) في الدوري الفرنسي.
وصرح توخيل عبر قناة كانال بلس الفرنسية: "لعبنا المباراة وسط عدد كبير من الغيابات وصل إلى 8 لاعبين، واليوم أصيب كيرير وجايي".
وأوضح المدرب الألماني: "الإصابات سببها عدم خوض فترة إعداد، تيلو كيرير لم يكن مستعدا للعب، ونفس الأمر بالنسبة لباريديس، وخاطرنا أيضا بإشراك أندير هيريرا، هذا ليس طبيعيا".
وعن الفوز بثلاثية، واصل المدير الفني لسان جيرمان: "حققنا نتيجة أفضل من مباراة الأربعاء الماضي ضد لايبزيج في دوري الأبطال، لعبنا مباراة كبيرة بعقلية استثنائية".
وأتم: "نعاني من غيابات عديدة، ما قدمه اللاعبون أمام رين كان مذهلا، لم أر مثله من قبل منذ تولي المسؤولية سواء على مستوى الناحية الذهنية والطريقة، أنا سعيد وفخور جدا".
ويتصدر سان جيرمان جدول الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، بينما حقق فوزا وحيدا في أول 3 جولات بدوري الأبطال.
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