دي ماريا: باريس سان جيرمان في الدوري لا يختلف عن التشامبيونزليج

وصرح دي ماريا عبر قناة "تيليفوت" عقب اللقاء: "بي إس جي في الدوري لا يختلف عن دوري الأبطال، إنه نفس الفريق".
وأضاف اللاعب الأرجنتيني: "لم نخض فترة إعداد، ولسنا في حالة بدنية جيدة، ونحاول تقديم أقصى ما لدينا، فالأمر ليس سهلا".وتابع: "لا يمكن التظاهر بأنه لم يحدث شيئا، أكرر لم نخض فترة إعداد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا".
وأتم: "كما أصيب عدد كبير من لاعبي باريس بفيروس كورونا، بخلاف الإصابات العضلية، لذا الأوضاع ليست سهلة".
ويتصدر سان جيرمان جدول الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، بينما حقق فوزا وحيدا في أول 3 جولات بدوري الأبطال.
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