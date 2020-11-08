دي ماريا: باريس سان جيرمان في الدوري لا يختلف عن التشامبيونزليج

أشاد آنخيل دي ماريا نجم باريس سان

جيرمان، بفريقه بعد الفوز على رين (3-0)، في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وصرح دي ماريا عبر قناة "تيليفوت" عقب اللقاء: "بي إس جي في الدوري لا يختلف عن دوري الأبطال، إنه نفس الفريق".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: "لم نخض فترة إعداد، ولسنا في حالة بدنية جيدة، ونحاول تقديم أقصى ما لدينا، فالأمر ليس سهلا".

وتابع: "لا يمكن التظاهر بأنه لم يحدث شيئا، أكرر لم نخض فترة إعداد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم: "كما أصيب عدد كبير من لاعبي باريس بفيروس كورونا، بخلاف الإصابات العضلية، لذا الأوضاع ليست سهلة".

ويتصدر سان جيرمان جدول الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، بينما حقق فوزا وحيدا في أول 3 جولات بدوري الأبطال.