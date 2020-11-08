برشلونة: أنسو فاتي أصيب بتمزق في الركبة

أعلن برشلونة رسميًا طبيعة إصابة لاعبه أنسو فاتي، التي تعرض لها خلال الفوز على ريال بيتيس (5-2)، أمس السبت، ضمن الجولة التاسعة لليجا.

وغادر فاتي المباراة بين الشوطين، ودخل بدلًا منه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وعن ذلك، قال النادي الكتالوني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أظهرت الاختبارات التي أُجريت بعد ظهر اليوم، أن أنسو فاتي يعاني من تمزق، في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى".

وأضاف البيان: "سيتم تحديد العلاج الواجب اتباعه، في الأيام القليلة المقبلة".

وغادر فاتي مباراة اليوم، والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، قبل أن ينفجر البارسا وينهي اللقاء بخماسية.