برشلونة: أنسو فاتي أصيب بتمزق في الركبة

أعلن برشلونة رسميًا طبيعة إصابة لاعبه أنسو فاتي، التي تعرض لها خلال الفوز على ريال بيتيس (5-2)، أمس السبت، ضمن الجولة التاسعة لليجا.
وغادر فاتي المباراة بين الشوطين، ودخل بدلًا منه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.
وعن ذلك، قال النادي الكتالوني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أظهرت الاختبارات التي أُجريت بعد ظهر اليوم، أن أنسو فاتي يعاني من تمزق، في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى".
وأضاف البيان: "سيتم تحديد العلاج الواجب اتباعه، في الأيام القليلة المقبلة".
وغادر فاتي مباراة اليوم، والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، قبل أن ينفجر البارسا وينهي اللقاء بخماسية.
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