النصر يواجه العبور وديا استعدادا للقسم الثاني

يخوض فريق النصر مباراة ودية اليوم الأحد امام فريق العبور ضمن استعدادات ابناء سيد عيد لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم الجديد.
واستقر سيد عيد على مواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء والمصرية للاتصالات يوم الخميس.
ويسعي المدير الفني للنصر لتجهيز جميع اللاعبين لخوض منافسات الموسم المقبل بهدف المنافسة علي الصعود هذا الموسم .
وقال سيد عيد، إنه اطمان علي جاهزية القوام الأساسي من خلال المباراة الودية امام منتخب الشباب والتي انتهت بالتعادل 3/3 كما استطاع الوقوف علي مستوي بعض اللاعبين الصاعدين والمنضمين حديثا للفريق .
واكد عيد أن النصر يسعي بقوة للمنافسة علي الصعود للممتاز وخوض المباريات بتركيز وقوة من البداية الموسم، مشيرا إلي امتلاك الفريق لعناصر قوية تم تجهيزهم خلال الموسم الماضي وأن هناك اضافات قوية سيتم تدعيم الفريق بها خلال الأيام المقبلة .
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