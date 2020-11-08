عمره 55 عاما.. المصري أمير معبد يحقق المركز الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا

حقق أمير معبد أسطورة كمال الأجسام في مصر المركز الرابع في منافسات الفيزيك ببطولة كأس العالم لكمال الأجسام المقامه حاليًا في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية والتي سوف تستمر حتى ٩ نوفمبر الجاري.

ويشارك المنتخب المصري للأساتذة بعدة لاعبين هم سيد النسر ، ياسر عتبه ،أحمد سامي، عمرو الحديدي، سعيد بحرية، شريف الشيوي، حمدي غانم، هاني معتمد، أحمد محمد عبد العزيز، سراج الدين طه ، فادي محمد، هشام أبو الدهب ، مصطفى الكاشف ، حمدي نوفل ،وائل يوسف ، محمد شعبان، عماد محمود، محمد نشأت، محمد حكم.

ويبلغ أمير معبد 55 عامًا وقد بدأ ممارسة اللعبة في بداية الثمانينات ولازال مستمرًا في المشاركة في البطولات العالمية منذ عام 2007 حتى الآن في بطولة الأساتذة ويعتبر الأب الروحي لجميع اللاعبين في شتى المراحل السنية.

ومن جانبه قال عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام أن إنجازات أبطال مصر في بطولة كأس العالم الحالية تعتبر إعجاز بمعنى الكلمة ومن بينها تحقيق أمير معبد المركز الرابع.

بينما أعرب أمير معبد عن سعادته بإحراز المركز الرابع في أكبر حدث عالمي في لعبة كمال الأجسام ، مؤكدا أنه مستمر في ممارسة اللعبة المفضلة له منذ الصغر ويطمح لتحقيق المركز الأول ببطولة العالم.