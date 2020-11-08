ناصر ماهر: حزنت لعدم استدعائي للمنتخب الأول.. وقادرون على تحقيق ميدالية أوليمبية

قال ناصر ماهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي،إن المنتخب المصري الأوليمبي أسرة واحدة والأجواء داخل الفريق رائعة.

وأضاف ناصر ماهر، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "نستعد بشكل جيد لمباراتي كوريا والبرازيل، نستطيع تحقيق ميدالية أوليمبية لأننا نمتلك إمكانيات لذلك".

وتابع: "استمررنا أنا وطاهر مع الفريق رغم إصابتنا في بداية البطولة، وكنا نستطيع الخروج من المعسكر لكننا استكملنا لدعم الفريق، وفي النهاية تم تعويضنا بالتتويج بالبطولة الأفريقية".

وأتم: "حزنت لعدم استدعائي لمنتخب مصر الأول لكني سعدت بردود فعل الجماهير بعدم وجودي، كان طموحي الفترة الحالية هو اللعب مع الفريق الأول، لكن لا يوجد مشكلة بعد عودتي للمنتخب الأولمبي".