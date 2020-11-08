أخبار الرياضة .. الانضباط تتمسك بمعاقبة كهربا .. دوري أبطال إفريقيا في طريقه للإلغاء .. فرجاني ساسي يشعل السوشيال ميديا.. وعرض م...

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن حقيقة معاقبة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، من قبل لجنة الانضباط بسبب أزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم.

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الإثنين المقبل، موعدا لإجراء قرعة بداية بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الجديد (2020 – 2021) بالقاهرة بدون حضور إعلامي.

أكد الإعلامي أحمد سمير، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا قد تكون مُهددة بالإلغاء وذلك بسبب الظروف الجوية والتي قد تشهدها مدينة الإسكندرية المقرر اقامة المباراة على ملعب برج العرب حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجه فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك رسالة الى متابعية عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قبل مبارة نهائى دورى ابطال افريقيا امام النادى الاهلى.

أكد إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب أن تمسك اللاعبين بحلم أفريقيا وراء حصولهم على المركز الرابع في الدوري الممتاز، رغم الصعوبات التي عاشها الفريق، مشيدا بدور عماد النحاس المدير الفني.

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن مصطفي محمد، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، تلقي عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية.

عقد مسؤولي النادي الإسماعيلي، جلسة مع عامر عامر حارس مرمي الانتاج الحربي، من أجل الحصول على خدماته لتدعيم صفوف مركز حراسة المرمى بداية من الموسم الكروي المقبل.