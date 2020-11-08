قمة مانشستر سيتي وليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -11- 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأحد، الموافق 8 نوفمبر 2020، مواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 8 نوفمبر 2020، على النحو التالي..

الدوري الإنجليزي

وست بروميتش ألبيون × توتنهام هوتسبير- 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

ليستر سيتي × وولفرهامبتون- 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

مانشستر سيتي × ليفربول - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

آرسنال × أستون فيلا- 09:15 مساءً - بي إن سبورتس 2

الدوري الإسباني الدرجة الأولى خيتافي × فياريال - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3