قمة مانشستر سيتي وليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -11- 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأحد، الموافق 8 نوفمبر 2020، مواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة مانشستر سيتي وليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 8 نوفمبر 2020، على النحو التالي..
الدوري الإنجليزي
وست بروميتش ألبيون × توتنهام هوتسبير- 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
ليستر سيتي × وولفرهامبتون- 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2
مانشستر سيتي × ليفربول - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2
آرسنال × أستون فيلا- 09:15 مساءً - بي إن سبورتس 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
خيتافي × فياريال - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
ريسال سوسيداد × غرناطة - 05:15 مساءً - بي إن سبورتس 3
بلد الوليد × أتلتيك بليباو - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3
ليفانتي × ديبورتيفو ألافيس - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3
فالنسيا × ريال مدريد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3
الدوري الإيطالي
لاتسيو × يوفنتوس - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 4
أتالانتا× إنتر ميلان - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 1
جنوى × روما - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 5
بولونيا × نابولي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 4
ميلان × هيلاس فيرونا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4
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