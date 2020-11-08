أهلاوي من صغري.. أسامة جلال يكشف موقفه من عرضي الأهلي والزمالك

كشف أسامة جلال مدافع نادي إنبي، موقفه من عرضي الأهلي والزمالك للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الإنتقالات الجارية، مشيرًا إلى أنه أهلاوي منذ الصغر.

وقال جلال ، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة : " بالتأكيد أتمنى الانتقال إلى النادي الأهلي ، أنا أهلاوي من صغري ، لكن هذا لن يتم إلا عن طريق إدارة نادي إنبي".

وتابع: " توجهت إلى اختبارات إنبي بتيشرت نادي الزمالك، لأن الكشاف من طلب مني ذلك لكن أنا كنت أهلاوي".

واختتم : " الزمالك تحدث معي شفيهيًا منذ فترة، ولكن الإستخارة من ستحسم موقفي من عرضي الأهلي والزمالك".

يذكر أن النادي الأهلي يسعى لضم مدافع المنتخب الأوليمبي بعد تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الإفريقية وفقًا لتقارير صحفية.