مواجهات الإثارة والمتعة .. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - عديد من المباريات المهمة والمرتقبة تقام اليوم الأحد، فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020 – 2020.

ويأتى على رأس مباريات اليوم المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتى ضد ليفربول، ومباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدورى الإنجليزى، فضلا عن مباراة ريال مدريد، وفالنسيا فى الدورى الإسبانى لكرة القدم “الليجا”، بالإضافة إلى مباراة يوفنتوس الإيطالى ولاتسيو.

مباريات اليوم

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست بروميتش ألبيون يلتقى ضد توتنهام هوتسبير في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

ليستر سيتي يواجه وولفرهامبتون في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مانشستر سيتي فى مواجهة ليفربول محمد صلاح في السادسة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

آرسنال النني فى مواجهة أستون فيلا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي يواجه فياريال في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد فى مواجهة غرناطة في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد ضد أتلتيك بيلباو في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

ليفانتي يواجه ديبورتيفو ألافيس في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا يواجه النادي الملكى ريال مدريد في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو فى مرمى يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الواحدة والنصف ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

أتلانتا يواجه إنتر ميلان في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

جنوى فى مواجهة روما في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

تورينو يواجه كروتوني في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

بولونيا ضد نابولي في السابعة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

ميلان ضد هيلاس فيرونا في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ستاد بريست يواجه ليل في الثانية ظهرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

لوريان ضد نانت في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

ميتز فى مواجهة ديجون في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

ليون يواجه سانت إيتيان في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6