ليفربول يسعى للثأر من مانشستر سيتي في قمة نارية مبكرة بـ الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه تشيلسي، من 7 مباريات ( 5 فوز - 1 تعادل - 1 هزيمة).
بينما يحتل مانشستر سيتي مركزًا متأخرًا، حيث يتواجد في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، من 6 مباريات خاضها، (3 فوز - 2 تعادل - 1 هزيمة)، وله جولة مؤجلة.
ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوز سيتي على أولمبياكوس 3-0، وفوز ليفربول على مضيفه أتالانتا الإيطالي 5-0 في دوري أبطال أوروبا.
وستكون المباراة ثأرية بالنسبة لليفربول حامل اللقب ، حيث إن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي، انتهت بخسارة الريدز بنتيجة 2-0، على ملعب الاتحاد.
أما مانشستر سيتي الذي توج باللقب مرتين متتاليتين في 2018 و2019، يتطلع لمواصلة تفوقه أمام ليفربول على أرضه، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي.
ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم، لأبرز عناصره الهولندي فيرجيل فان دايك، وتياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى تشامبرلين.
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