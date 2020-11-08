ويحترف ضمن صفوف أرسنال محمد النني الذي يقدم مستويات رائعة مع الفريق خلال الفترة الماضية ، كما يحترف محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ضمن صفوف أستون فيلا مما تعد المواجهة مصرية خالصة.
ويدخل فريق آرسنال بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا غاليا على مانشستر يونايتد، بهدف مقابل لاشيء، في الجولة الماضية، بعدما ضغط منذ بداية اللقاء، ونجح في إحراز هدف مبكر.
وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق أستون فيلا، تعويض الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها أمام ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد 12 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة مصرية خالصة .. أرسنال "النني" يواجه أستون فيلا "تريزيجيه والمحمدي" بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.