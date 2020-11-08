المنيا يضم جناح التليفونات لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا من إتمام التعاقد مع أحمد شحاته لاعب تليفونات بنى سويف لتدعيم لصفوف الفريق بالموسم الجديد من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وقع أحمد شحاتة علي عقود انضمامه لصفوف المنيا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر ،في حضور شديد قناوى المدير الفنى للفريق ، وأمير مختار مدير اداري، وسامر سيد إداري .

يذكر أنه قد أعلن شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق وهم محمد جمال ،ومحمد ابو رتيبه ،وفيصل غريب ،وأيمن شوقي ،ومحمود عاطف ميسي ،ومحمد السيد ميخا .

كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحيى مدرب، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.