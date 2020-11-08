نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا من إتمام التعاقد مع أحمد شحاته لاعب تليفونات بنى سويف لتدعيم لصفوف الفريق بالموسم الجديد من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
وقع أحمد شحاتة علي عقود انضمامه لصفوف المنيا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر ،في حضور شديد قناوى المدير الفنى للفريق ، وأمير مختار مدير اداري، وسامر سيد إداري .
يذكر أنه قد أعلن شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق وهم محمد جمال ،ومحمد ابو رتيبه ،وفيصل غريب ،وأيمن شوقي ،ومحمود عاطف ميسي ،ومحمد السيد ميخا .
كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحيى مدرب، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنيا يضم جناح التليفونات لمدة موسمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.