الإسماعيلي يرسل مليون جنيه لـ بتروجيت للتعاقد مع كريم طارق

اقترب كريم طارق لاعب فريق بتروجيت من الانضمام لصفوف النادي الإسماعيلي، بعد مفاوضات خلال الفترة الماضية ويتبقى "الرتوش" الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي سيرسل مليون جنيه قيمة شراء اللاعب من بتروجيت، من أجل الحصول على خدمات اللاعب اليوم الأحد، على أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة غدًا.

وكريم طارق صاحب ال 28 عاما، خاض الموسم المنقضي مع فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة ولعب 27 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6 في الدوري المصري.

يذكر أن الإسماعيلي أجل التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي عقب الجلسة التي استمرت بين مسؤولي الاسماعيلي وعامر مساء أمس والتي استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد ، لحين الإتفاق الرسمي مع نادي الإنتاج الحربي.