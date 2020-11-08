سباحو نادي المنيا يحصدون 96 ميدالية و4 كؤوس بـ مهرجان القوات الجوية

حقق سباحو نادي المنيا الرياضي، البالغ عددهم 51 سباحا، المشاركون في منافسات مهرجان كأس القوات الجوية بالقاهرة في تحقيق أداء قوي خلال البطولة، إذ حصل أبناء النادي على ٩٦ ميدالية متنوعة .

وأعلن الجهاز الفني لسباحة نادي المنيا عن حصول السباحين المشاركين من أبناء النادي على ٣٦ ميدالية ذهبية ، ٣١ ميدالية فضية و ٢٩ ميدالية برونزية )، حيث ظهر الفريق بشكل قوي أمام الأندية المشاركة من جميع المحافظات في أول احتكاك مع أندية القاهرة والجيزة والاسكندرية.

كما حصد النادي 4 كؤوس كأفضل رقم وأفضل سباح للمراحل ( ٢٠٠٤ أولاد - ٢٠٠٥ أولاد - ٢٠٠٦ أولاد - ٢٠٠٧ بنات ) .

وتصدر قائمة السباحين الممثلين لنادي المنيا الفائزين بالميداليات كل من : السباح أدهم محمد رجب مرحلة ٢٠٠٤ برصيد خمس ميداليات ذهبية ، والسباح زياد فتحي مندي مرحلة ٢٠٠٥ برصيد 4 ميداليات ذهب ، السلام ادهم ايمن إسماعيل مرحلة ٢٠٠٦ برصيد خمس ميداليات ذهبية ، والسباحة آمنة ايمن إسماعيل مرحلة ٢٠٠٧ ، برصيد خمس ميداليات ذهبية .

يضم الجهاز الفني لسباحة نادي المنيا كل من : د. احمد عارف رئيس الجهاز الفني ، د. محمد تايسون المدير الفني، والمدربين : محمد وليد مصطفي و ايمن فتح الباب حسن ، د. محمود سليمان مدير حمام السباحة ، إداري الفريق مصطفى الحسيني، تحت إشراف د. علي مجدي وا. مصطفى فتحي يونس عضوا مجلس الإدارة .