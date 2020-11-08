أتلانتا يستضيف إنتر ميلان اليوم بالدوري الإيطالي

ويسعى فريق إنتر ميلان إلى مواصلة الانتصارات في الدوري الإيطالي كونه منافسًا على اللقب مع فريق يوفنتوس ، حامل البطولة في السنوات الأخيرة.
بينما يسعى فريق أتلانتا إلى الصحوة وتجنب حزن الهزيمة التي لحقت به أمام نادي ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.
الجدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة ، بينما يحتل فريق أتلانتا المركز الرابع برصيد 12 نقطة من بطولة الدوري الإيطالي.
وخاض فريق إنتر ميلان 6 مواجهات في الدوري حتى الآن ، واستطاع الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين ، والهزيمة في مباراة واحدة,
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