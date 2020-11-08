جلال وفؤاد كلمة السر .. إنبي ينتظر هدية الأهلي في الميركاتو الصيفي

وشهدت الأيام القليلة الماضية تواصل حلمي طولان من جديد من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لتأكيد رغبة إنبي في ضم اللاعب من جديد خلال الموسم الكروي المقبل، في ظل حاجة الفريق البترولي إلى اللاعب في ظل الاعتماد عليه بشكل كامل فى قيادة الهجوم .

وأعطى سيد عبدالحفيظ الضوء الأخضر لحلمي طولان بشأن موقف محمد شريف مؤكدا أن موسيماني أكد بالفعل رغبته في استعادة اللاعب ورؤيته في تدريبات الأحمر ولكن في حال وجود رغبة في خروجه على سبيل الإعارة ستكون الأولوية لإنبي، خاصة وأن اللاعب يشعر براحة كبيرة داخل الفريق البترولي.

ونجح محمد شريف في الظهور بمستوى مميز مع الفريق البترولي على مدار الموسم الماضية ولعب دورا كبيرا فى النتائج الجيدة التي حققها إنبي.

وتعد فرصة إنبي قوية في إمكانية الحصول على خدمات محمد شريف مجددا على سبيل الإعارة، خاصة وأن هناك رغبة من قبل الأهلي في ضم أسامة جلال مدافع إنبي أو كريم فؤاد الظهير الأيمن خلال الصيف الجاري لتدعيم صفوف الأحمر .