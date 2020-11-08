منتخب النسائية يستدعي 74 لاعبة للانضمام إلى المعسكر التدريبي

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان استدعاء 74 لاعبة للانضمام إلى معسكر فراعنة النسائية الحالى، وانطلق أمس السبت المعسكر المفتوح لمنتخبي مصر الأول، وتحت 20 سنة للكرة للنسائية، تحت قيادة أحمد رمضان المدير الفني.

وقرر الجهاز الفني السماح لكل وسائل الإعلام بحضور المران الأول للمنتخبين، أمس السبت، بملعب دار ضباط حرس الحدود بطريق السويس بالكيلو 4.5، ومن المقرر أن يشهد المعسكر استدعاء 74 لاعبة لانتقاء أفضل العناصر وتحديد القوام الأساسي، على أن يستمر المعسكر حتى يوم 30 نوفمبر الجاري، ويتخلله راحة كل أربعة أيام.

وتضم قائمة منتخب الآنسات تحت 20 عامًا، 38 لاعبة من أندية، البطل الاوليمبى، ومركز شباب بشتيل، وكفر سعد، والمصرى القاهري، والطيران، ووادى دجلة، ومركز شباب الأميرية، والمعادى واليخت، والترام ومركز شباب البرجاية ( المنيا).

فيما تضم قائمة المنتخب الأول 36 لاعبة من أندية كفر سعد، والمعادى واليخت، والطيران، ووادى دجلة، ومركز شباب الأميرية والترام. يأتي ذلك بالتنسيق مع مدربي الأندية، وتحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة القدم النسائية.