بعد انضمامه إلى بيراميدز.. مدرب منتخب فلسطين يوجه رسالة إلى محمود وادي.. خاص

وجه الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب فلسطين، رسالة إلى محمود وادي بعد انضمامه إلى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من صفوف المصري البورسعيدي.

وقال نور الدين ولد علي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "انضمام محمود وادي إلى بيراميدز سيكون إضافة قوية لللاعب ومنتخب فلسطين، خصوصا أن بيراميدز سيشارك في الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل".

وأضاف: "محمود وادي من أفضل المتواجدين بالدوري المصري حاليا، لكن عليه أن يبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة بيراميدز".

وتابع: "يجب أن يحدد محمود وادي عدد أهداف معين يحاول الوصول إليه كل موسم مع بيراميدز".

وشارك محمود وادي مع المصري في 39 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 8 آخرين.